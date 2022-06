Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un mensaje directo al Ejecutivo argelino pidiéndole que los españoles no sufran las consecuencias de las decisiones de Pedro Sánchez sobre Marruecos y el Sáhara: "Le pido que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español, que no tiene responsabilidad". Unas palabras que El Gran Wyoming analiza en El Intermedio: "Debe de estar pensando, si solucioné la crisis del PP, esta también".

"Lo que está claro es que Feijóo cada vez se ve más cerca de la Moncloa, hasta le salen ministros", destaca El Gran Wyoming, que muestra cómo José María Aznar "que se ha sumado a las duras críticas contra el Gobierno de Sánchez y, preguntado sobre si sería ministro de Feijóo parece que se ha animando". "Lo que mi país me pide, yo estaré siempre a disposición", ha afirmado tajante Aznar. Una confesión que provoca una tremenda reacción de Wyoming en el plató de El Intermedio, donde recuerda que Aznar "reaparece siempre para estorbar, como Juan Carlos I".