Hace unos días Thais villas fue a un barrio rico y uno obrero para saber cómo decora sus casas y los resultados fueron muy llamativos: hay quien se gasta una fortuna en antigüedades y muebles y a quien no se gasta nada. Después de hablar de los salones, la reportera sube a la segunda planta de la tienda de decoración para hablar de los dormitorios y los baños. ¿De qué tipo de tiendas tiran los españoles cuando necesitan comprar algo para el piso?

"Todo se me va el alquiler, luego las tiendas me arruinan", afirma una vecina de un barrio obrero, que explica que se hace ella misma "los cacharros". Por otro lado, mientras un vecino de un barrio rico dice que investiga por el Barrio de las Letras, una vecina de un barrio obrero afirma que ella va a un chino muy grande que está muy bien: "Compré una vajilla de 80 euros". Pero, ¿y cómo son los baños de los españoles? Una vecina de un barrio rico que tiene seis hijos afirma que tiene seis baños: "Eran ocho, pero los he reducido a 6". En cambio una mujer de un barrio obrero responde tajante a Thais sobre cuántos baños tiene: "Mi casa solo tiene un baño, estamos en 'Vallecas city', Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo de arriba.