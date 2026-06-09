'Sor' Cristina Gallego, al ver al papa bendecir unas ambulancias: "Esperemos que los próximos sean los patinetes eléctricos, que los carga el diablo"

La 'hermana' Cristina Gallego y el 'padre' Dani Mateo analizan la primera jornada del papa León XIV en Barcelona, con percance en el aeropuerto y su bendición a unas ambulancias como momentazos.

El 'padre' Dani Mateo y la 'hermana' Cristina Gallego' analizan en 'Papa News' lo que ha dado de sí esta primera jornada de la visita de León XIV en Barcelona.

Mientras el pontífice iba en avión a la Ciudad Condal, los obispos optaban por ir en un "tren bendecido", desde la tripulación hasta la cafetería y su "sándwich mixto por ocho euros, que no será pecado, pero es un timo", según 'sor' Cristina.

El papa, por su parte, aterrizaba en el aeropuerto de El Prat con alguna que otra complicación, al no colocarse el avión a la altura de las escaleras, lo que obligó a desplazarlas e "improvisar una ñapa" con la alfombra roja. "La conjunción puerta, escalera y alfombra es trina, pero no una como el Espíritu Santo", comenta Dani Mateo.

Nada más llegar a Barcelona, el papa bendecía unas ambulancias: "Esperemos que los próximos vehículos que bendiga sean los patinetes eléctricos, que los carga el diablo", comenta la 'hermana' Cristina.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.