Thais Villas se ha desplazado hasta un barrio obrero y otro ricopara preguntar a los españoles si van a ir a votar el próximo 23 de julio. "Voy a ir a votar, son unas elecciones muy importantes y estoy muy cabreada", afirma una mujer de un barrio rico mientras que otra mujer de un barrio obrero también destaca que va a ir votar: "Aquí tenemos que votar sí o sí".

Por su parte, un señor de un barrio rico afirma que irá a votar a Madrid donde está censado "desde 620 kilómetros" porque no va a votar "por correo porque está en manos de este Gobierno y puede hacer cualquier cosa" insiste el hombre. Una señora de un barrio obrero afirma que irá de forma presencial a votar: "No quiero que mi voto se pierda, defiendo mi partido a ultranza".

Pero, ¿convocar las elecciones en julio ha trastocado las vacaciones igual a la gente de un barrio rico que de uno obrero? "No hija no, somos pobres, no tenemos para vacaciones", afirma una señora de un barrio obrero mientras que una mujer de un barrio rico señala que ha afectado a sus fines de semana que pasa en julio en Asturias.

Por otro lado, otra mujer de una barrio rico destaca que va a ir a París y a Ginebra y, además, acaba de llegar de Egipto. Por último, una mujer de un barrio rico confiesa a Thais Villas el presupuesto que tiene para irse de vacaciones: "Entre 5.000€ y 7.000€".