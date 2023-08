Después de su tradicional monólogo de pie en el plató de El Intermedio en el arranque del programa, El Gran Wyoming se encontró, como es habitual, con Sandra Sabatés en la mesa que comparten. Sin embargo, en uno de los programas de la temporada pasada, el presentador protagonizó un cómico momento el ver a su compañera.

"Espera un momento, que se me ha soltado el sujetador", confesó el presentador a Sandra Sabatés, que no pudo evitar reírse: "Empiezas bien". "Es que me estaba dando vergüenza", afirmó El Gran Wyoming a la presentador, que contestó: "Si tu no tienes vergüenza...". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.