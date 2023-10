Cristina Gallego vuelve a El Intermedio enfundada en su traje de 'señora bien'. A su llegada muestra su extrañeza por la presencia de Dani Mateo como presentador, al cual ha confundido con un tal Mohamed que "vende bolsos en el top manta". Dani le aclara que quizá se está confundiendo con Isma Juárez.

La 'señora bien' no se queda muy convencida de que Dani le diga la verdad y afirma, con ironía, que "España va fenomenal: primero el rey propone para presidente a un comunista y luego un 'morito' en la tele" y añade que ella es muy "respetuosa". Seguidamente, 'Piluchi' se queja de que hoy en día ya no se puede decir nada y que tienen a los mayores silenciados. Y no es algo que solo ella opine, como declara, "lo dice hasta Felipe González", un político que ella nunca votó pero que "los socialistas de ahora lo hacen bueno y todo".

'Piluchi' hace referencia a unas declaraciones del expresidente socialista que manifiesta que "hay un problema de edadismo" ya que "cuando se tiene mi edad te prohíben hablar". La 'señora bien' se lamenta de que quieran "amordazar" a González, ya que él sí que es un socialista decente" aunque apunta que lo es "desde que se retiró ya que antes era igual de rojo y vende patrias que todos los del PSOE".

Dani, irónico, afirma que el socialista no tiene mucha razón al decir que no le dejan hablar cuando "es la nueva reina de las mañanas" con todas sus apariciones televisivas. Ya puedes ver la intervención de 'Piluchi' completa en el vídeo principal.