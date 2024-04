La 'Señora bien' de El Intermedio analiza en el plató la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Madrid. "Se respiraba amor por todas partes, y no solo de las parejas jóvenes", afirma la 'Señora bien', interpretada por Cristina Gallego. "¿Sabéis quién apareció en el convite? La reina, la buena, eh, doña Sofía, que se saltó la misa y fue directamente al banquete", destaca la 'Señora bien', que explica que la emérita "se sentó muy cerquita de don Juan Carlos".

"Esa mujer es un ejemplo para todas, con las que le ha hecho él y ella toda la vida callada", destaca la 'Señora bien', que explica que es "normal que casi no sepa hablar castellano" porque "no ha practicado". Además, la 'Señora bien' de El Intermedio defiende a Esperanza Aguirre y su marido después de las polémicas declaraciones de él afirmando que habían bebido mucho mientras conducía. Unas polémicas palabras que El Gran Wyoming analiza en plató irónicamente: "Parece una gran idea admitir a cámara que has bebido mucho mientras agarras el volante".

"¿Qué pasa? ¿no se lo puede pasar una bien ya?", pregunta la 'Señora bien', que responde a Wyoming: "Habría que ver cómo acabáis vosotros después de una de vuestras orgías con etarras, morenitos sin papeles y José Luis Ábalos".