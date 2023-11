La 'señora bien' irrumpe en el plató de El Intermedio a golpe de cacerola. "¡Felipe, qué asco, no me hables en vasco!", grita 'Piluchi', que asegura ser monárquica, pero afirma que sus protestas se deben a que "no tenemos un rey, tenemos un títere de los indepes". "A ver si le gusta tanto cuando la niña empiece a salir con un 'kale borroka' de estos del flequillo motosierra", espeta.

"Va a haber que manifestarse en Zarzuela también", dice, aunque El Gran Wyoming intenta disuadirla, pues indica que "allí no se andan con tonterías": "A La Zarzuela solo puedes entrar con una autorización o siendo Bárbara Rey".

Esta se convence y entiende que "es mejor no dividirse", ya que "el objetivo es el okupa de La Moncloa, por eso seguimos firmes en Ferraz", comenta, y asegura: "Si es por vosotros, la capital de España sería Castelldefels".

Sin embargo, destaca que no necesitan a nadie, puesto que tienen "el mejor apoyo de todos, el de Jesucristo". "Ninguna porra ni ningún gas pimienta tiene más poder que un rosario", subraya, y, sobre las críticas a las oraciones en las manifestaciones, añade: "Os molesta hasta que tengamos fe". "Estamos peor que en Venezuela, que allí te quitan la comida pero al menos puedes rezar en tu favela", declara.