Sandra Sabatés y Wyoming se suman a Felipe VI y doña Letizia y se dejan fotografiar por Annie Leibovitz: "Mira que bien salimos"

Antes de presentar en el contenido habitual de El Intermedio, Wyoming quiso dedicar unos minutos a hablar sobre la fotografía realizada por Annie Leibovitz a Felipe VI y doña Letizia con motivo de su décimo aniversario como monarcas.

El presentador comentó a Sandra Sabatés que había pedido a la famosa fotógrafa una sesión de fotos que captara tanto su esencia como la de ella. "Le he pedido una imagen igual, pero con nosotros dos. Me ha costado lo mismo que al Banco de España: 137.000 euros. Mira qué bien salimos", bromeó Wyoming.

Con su característico humor, añadió: "No me dirás que no estamos regios. A ti te queda muy bien el fajín, y la palabra de honor realza mi compromiso con la monarquía y también mis pómulos", señaló, provocando la risa incontenible de Sandra Sabatés.

