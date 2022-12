Margarita Salas es pionera en investigación científica en España, además fue quien introdujo la biología molecular al país. Durante su entrevista con Sandra Sabatés en 'Mujer tenía que ser' de El Intermedio habló del difícil comienzo que tuvo como investigadora por ser mujer: "En los 60 se creía que no teníamos capacidad para la investigación".

A pesar de estar jubilada, Margarita Salas sigue yendo al laboratorio porque la investigación es "su pasión" y "no podría verse en casa sin investigar". Además aprovechó la sección 'Mujer tenía que ser' con Sandra Sabatés para lanzar su personal reivindicación: "No nos quieren, pretenden que nos vayamos a casa"."No nos quieren, pretenden que nos vayamos a casa".