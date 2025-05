Rufián elige a Óscar Puente como compañero para el apocalipsis: "Tiene pinta de poder estrangular a un oso"

Thais Villas se ha desplazado al Congreso para plantear una divertida pregunta a los diputados: ¿sobrevivirían a un apocalipsis? Gabriel Rufián no solo cree que sí, sino que explica por qué está preparado para vivir dos años en condiciones extremas.

Thais Villasse trasladó hasta el Congreso de los Diputados para saber si los políticos españoles estarían preparados para sobrevivir a un apocalipsis. En esta ocasión, la reportera de El Intermedio habló con Gabriel Rufián, quien aseguró que está "acostumbrado a comer de lata", por lo que podría sobrevivir hasta "dos años".

El político también explicó que sabe hacer fuego y compartió con Villas uno de los métodos que conoce: "Hay diferentes formas", comentó, como por ejemplo "usando una lupa y reflejando la luz del sol". Además, reconoció que tiene una afición que le podría ser útil en una situación extrema: "Soy un adicto a los programas de supervivencia".

En tono de humor, Thais le preguntó a qué diputado del Congreso elegiría como compañero para afrontar juntos un apocalipsis. Rufián no dudó: "Lo tengo clarísimo, Abascal no porque no ha hecho ni la mili", bromeó.

Luego, se puso serio y eligió al ministro de Transportes como su aliado ideal. "Óscar Puente con un clip te hace una grúa. Aparte de que tiene pinta de poder estrangular a un oso", justificó entre risas el diputado de Esquerra Republicana.