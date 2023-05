La campaña electoral llega a su fin con un ambiente enrarecido. A pesar de ello, los candidatos apuran las horas para arañar los últimos votos que pueden ser decisivos y Wyoming se suma a ellos con su propio mitin. Dani Mateo calienta a las masas prometiendo un surtido ibérico por cada niño que nazca antes de dar paso al presentador de El Intermedio del que, afirma, "es mejor que Sánchez, aunque él los pisos los compra, no los regala".

"Ha quien intenta presentar estos comicios como una primera vuelta de las generales, pero no es así", arranca su discurso Wyoming, donde apunta que "nos hablan del sanchismo, de Bildu, de la libertad, de Bildu otra vez, pero Bildu no se presenta en tu pueblo, tú vives en Calamocha".

"En las elecciones municipales se elige a aquel o aquella que va a poner un semáforo en tu calle, limitar el tráfico o ampliar la línea de autobús de tu barrio", defiende Wyoming, que también explica que "en las autonómicas se elige a aquél o aquella que va a destinar más o menos recursos a la sanidad pública, la educación, el que va a mejorar o no la vida de los ancianos en las residencias públicas o quien va a ampliar o no las plazas públicas en las guarderías". "No solo votas por ti, votas por tus amigos, tus vecinos, tu familia", afirma.

Por ello, recuerda que "en las elecciones lo importante es participar, como en los concursos" y deja un importante mensaje: "Votad en conciencia, no os dejéis manipular".