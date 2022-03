Cristina Gallego habla con "los señores del PP de cosas de mayores" desde el plató de El Intermedio. Y es que la colaboradora analiza cómo los populares no paran de pedir al Gobierno que baje los impuestos, algo con lo que Gallego no está de acuerdo: "Pagar impuestos está bien y no es que lo digamos en El Intermedio, lo dicen en la tierra de la libertad, las políticas ultraliberales y el capitalismo desatado".

Y no, no es Madrid. Cristina Gallego se refiere a los EEUU: "Y no lo dice cualquier estadounidense, lo dice el más poderoso, el que puede cambiar la historia con un gesto". "No es Will Smith sino Joe Biden", bromea Cristina Gallego, que muestra cómo ha presentado el presidente de EEUU sus segundos Presupuestos anunciando un impuesto de un mínimo del 20% para aquellos que tengan un patrimonio de 100 millones de dólares". La colaboradora muestra en el vídeo principal de esta noticia el momento en el que Biden dice que no está bien que la gente con trabajos normales paguen más impuestos que los ricos: "Señores del PP, hasta el presidente de EEUU defiende que los que más tienen paguen más impuestos". Eso sí, Gallego reconoce que en Génova no está a favor de ningún impuesto, "menos de Feijóo, pero porque lo impusieron los barones". Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo principal de esta noticia.