Thais Villas entrevista en 'OK, Boomer' a Claudia Sahuquillo, una artista de marcado sello feminista y reivindicativo que destaca en la disciplina del body painting, que consiste en usar el cuerpo humano como un lienzo.

Todo surgió cuando pintó por primera vez a una amiga: "Empecé a tocar chica dije: 'Guau, aquí pasan muchas cosas'". Lo particular de su trabajo, cuenta, es que son mujeres que deciden qué hacen con su cuerpo. "Yo tengo le honor de que decidan desnudarse delante de mí para que yo las pinte. Las mujeres siempre hemos sido musas, sin más, como objetos. Y aquí son ellas las que deciden que quieren desnudarse y yo estoy como a su merced", ha explicado.

Entre las cosas que más le hacen sentirse orgullosa de su trabajo, cuenta, es que varias mujeres le han dicho después de pasar por sus manos que han dejado de llevar sujetador, "se han liberado".

Pero su trabajo, reconoce a Thais Villas, no siempre puede saltarse "la censura del pezón". Una vez le cerraron sus redes sociales por publicar fotos de cuerpos de mujeres en las que se veían pezones y empezó a ver de que manera podía tapar el pezón para que no se viera tanto. "Estoy muy castigada porque a mí Instagram me considera peligrosa. Es bastante antisistema desnudar a gente y que decidan hacer lo que quieran con su cuerpo y con su ser", cuenta.