El cierre de los centros educativos por la expansión del coronavirus ha dejado a 1 de cada 5 alumnos del mundo sin clase, según la UNESCO. En España la medida afecta a la Comunidad de Madrid, Vitoria, Labastida y La Rioja. Por eso, El Intermedio se ha acercado hasta un campus madrileño para comprobar cómo se han tomado los universitarios la medida.

"Como no tuvimos vacaciones de navidad pues igual viene hasta bien que cierren las universidades para salir un poquito de fiesta y esas cosas", comenta una joven que también señala que la cuarentena "la verdad es que no me preocupa".

Mientras que otro joven apunta que lo que él echa de menos "es la cafeteria, que es super barata".

Vacaciones improvisadas

En general, los estudiantes se han tomado la interrupción de las clases como unas vacaciones "improvisadas que están bastante bien, ya que en navidad no tuvimos descanso por los exámenes yes es un descanso merecido estos 15 días".

Sin embargo, no parece que vayan a seguir al pie de la letra las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y aislarse en casa: "No, no se sale más de fiesta incluso". Opinión compartida con otra joven, "no, no yo voy a seguir con mi vida normal y todo bien".

Mientras que otro estudiante asegura que "creo que voy a salir más que antes". "Yo creo que es un efecto rebote toda esta gente va a salir lo que el bolsillo y el tiempo les permita", analiza otro joven.

Otros momentos destacados

Dani Mateo presenta en El Intermedio la nueva canción del grupo boliviano Saxoman y los Casanovas, un tema que lucha contra el coronavirus "en el nombre de Jesucristo".

Rafael Bengoa, médico y experto en gestión sanitaria, ha explicado que la epidemia no está fuera de control en España y ha destacado "hace falta seguir intentando contener los casos".

El Gran Wyoming analiza en El Intermedio el vídeo de Santiago Abascal criticando que "el Gobierno ha ocultado información sobre el coronavirus".