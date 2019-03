Wyoming: "Si vais a hacer que Rajoy salga a debatir, por lo menos que sea en un plató que le guste, el del Chiringuito"

RAJOY, SIN GANAS DE DEBATIR

El Intermedio analiza el anuncio de Ciudadanos y el PSOE en el que dicen que no acudirán a debates si no acude Mariano Rajoy. El presidente en funcione ya dijo que no le gustaban los debates y Wyoming dice que por lo menos se haga "en el plató de el Chiringuito de Jugones, como a él le gusta".