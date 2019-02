Wyoming tiene la solución a los problemas con los pactos para gobernar: "Elegir al Gobierno con un sorteo como el de Navidad"

Sólo quedan dos meses para las próximas elecciones generales y los cuatro grandes partidos rechazan hacer pactos con sus contrarios. El Gran Wyoming explica en El Intermedio cómo está la situación: "Ciudadanos no quiere pactar con el PSOE y, mucho menos, con Podemos. La formación morada se niega a pactar con Ciudadanos y, por supuesto, con el PP. A su vez, los de Casado no pactarían ni locos con el PSOE ni con Podemos. Además, los socialistas no pactarían con la formación naranja ni con el PP".

Ante "este atolladero", el presentador de El Intermedio cree haber dado con la solución: "Elegir al Gobierno con un sorteo como el de Navidad".

"Un sorteo con un bombo en el que estemos todos los españoles y otro, con los cargos públicos", explica El Gran Wyoming.

La reflexión de Wyoming sobre el Pacto de Toledo: "Llamadme loco, pero asuntos como el 'procés' o las elecciones no deberían influir en las pensiones"

El Gran Wyoming se ha mostrado tajante en El Intermedio después de que Celia Villalobos acusara del fracaso del Pacto de Toledo a "cuestiones ajenas, como el juicio del 'procés'".

El presentador de El Intermedio también ha hablado en otro fragmento del programa sobre los pactos electorales, en concreto, sobre el veto que ha hecho Ciudadanos a Pedro Sánchez: "Cierran la puerta al PSOE pero no marcan líneas rojas a la extrema derecha".