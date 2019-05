Wyoming se hace con el chaleco más deseado de la campaña electoral: "Sirve para convalidarte las clases de Hardaravaca"

"Hay un mercado de políticos de segunda mano", dice Isabel Díaz Ayuso, candidata del Parido Popular al gobierno de la Comunidad de Madrid., haciendo referencia a los fichajes de Ciudadanos de exlíderes de otras formaciones. Y El Gran Wyoming ha dado con la aplicación en la que se 'vende' este mercado: el WallaPP.

"Aún no han retirado el anuncio de Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid, seminuevo, se vende por poco uso", revela Wyo.

Pero no sólo ha encontrado la aplicación, sino que Wyoming asegura que la ha usado: "Tienen una oferta muy buena, yo me he comprado tres concejales y me han regalado el chalequito tan majo que es el oficial del Partido Popular".

"Es el que lleva Teodoro García Egea cuando quiere ir arreglado pero informal. Es una maravilla: sirve para el campo, para la ciudad y para convalidarte las clases de Hardaravaca", indica el presentador.

El Gran Wyoming ha criticado las listas del PP para las próximas elecciones: "La renovación pasa por recuperar lo más antiguo de su formación".

Por su parte, Thais Villas pide a los ciudadanos que identifiquen a diferentes perfiles de votantes y uno de los entrevistados plantea que el perfil de una mujer que vote al PP "tiene que llevar un cardado que no entre ni por la puerta".