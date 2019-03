Wyoming: "No sabemos por qué Aguirre eligió a Granados, pero sí por qué no le vigiló, estaba estudiando latín"

AGUIRRE DIMITE POR HABER ELEGIDO A GRANADOS Y NO HABERLE VIGILADO

El Intermedio analiza cómo ha sido la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid. La expresidenta asegura que dimite por haber elegido a Granados como su mano derecha y dimite por no haberle vigilado lo suficiente, es decir, "in eligendo", "in vigilando".