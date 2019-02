El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se ha referido hoy al gran escándalo de los abusos sexuales en la iglesia durante una entrevista en una radio.

"Que el Ministerio de Justicia ponga sólo el foco en los abusos de la iglesia desenfoca, porque en realidad esto es un problema social, global", ha declarado Argüello. "La iglesia quiere colaborar, empezando por reconocer sus propios casos y por la renovación de sus formas de hacer", concluía el eclesiástico.

El Gran Wyoming no se ha podido resistir a contestarle: "No sé si el problema de la pederastia es global, yo al menos no he visto miles de acusaciones de abusos a menores por parte de ningún otro gremio". "Ni pintores, ni fontaneros, ni mecánicos, como mucho, abusos en las facturas, bromeaba el presentador.

Además, Dani Mateo repasa las que han sido las peores excusas para justificar los abusos de la iglesia. Desde el "fue por un tratamiento capilar" hasta el "hay niños de 12 años que provocan".

También hemos contado con el duro testimonio de una víctima de los abusos en la iglesia: "Me acuerdo del miedo y de querer escapar. Es una tortura mental".