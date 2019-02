Desde el "fue por un tratamiento capilar" hasta el "hay niños de 12 años que provocan": las peores excusas para justificar los abusos de la iglesia

Dani Mateo tiene un mensaje para el secretario de la Conferencia Episcopal: "Su excusa de: 'es que nos tienen manía', es mala... pero está muy lejos de ser la peor". Arranca así la sección "Excusatio non petita gran cagada manifesta", para analizar las peores excusas utilizadas para justificar los abusos de la iglesia.

El primer protagonista es Jauma Puyol, exobispo de Tarragona. "Pienso que hay personas que tienen un mal momento en la vida que les lleva a hacer algo de lo que quizá se arrepentirán toda la vida", dijo el exobispo, sobre denuncias a obispos. "¿Quién no ha tenido un día raro? El típico lunes que te levantas torcido y acabas envuelto en un caso de pederastia".

Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, "debió de formarse en una escuela de cocina, porque se le da muy bien dar la vuelta la tortilla", introduce Mateo. Y es que el religioso dijo que "hay chicos, chicas de 12, 13 y 14 años que están de acuerdo y que además deseándolo, incluso te provocan".

Pero en el top de peores excusas está un hermano marista que argumentó, frente a una víctima de abusos, que la culpa era de un tratamiento capilar. "Tenía placenta humana, no sé si me rebotó", explicaba el eclesiástico.

Además, El Gran Wyoming también ha querido responder a las declaraciones del secretario de la Conferencia Episcopal que asegura que no se debe de "poner el foco" sobre la Iglesia para tratar los abusos sexuales a menores. "No he visto miles de acusaciones por abusos a menores a otro gremio", le recriminaba Wyoming.

También hemos contado con el duro testimonio de una víctima de los abusos en la iglesia: "Me acuerdo del miedo y de querer escapar. Es una tortura mental".