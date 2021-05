Los analistas se preguntan cuáles son las claves que han llevado al éxito a Isabel Díaz Ayuso. Y si alguien lo sabe bien es Gonzo, que ha pasado las semanas de campaña con la candidata, y ahora ha dado un avance en El Intermedio de lo que podremos ver en Salvados.

"Parece que Ayuso aún no ha formado nuevo gobierno y ya ha incumplido su primera promesa electoral. Dijo que en Madrid no nos encontraríamos con nuestros exs, y a mí el mío se me ha colado hasta en el plató", ha ironizado Wyoming. Puedes ver su surrealista conversación en el vídeo principal de esta noticia.

Además, Gonzo ha explicado a El Gran Wyoming cómo, durante su entrevista, Isabel Díaz Ayuso se da cuenta de que ha pagado de más al enseñar al periodista las facturas del apartahotel en el que se alojó. Su reacción "es maravillosa", según confiesa Gonzo en este vídeo: