Wyoming: "Hay un Rajoy con dos gorros distintos: el de presidente del Gobierno y el del presidente del PP"

LOS BANDAZOS DEL PRESIDENTE DEL EJECUTIVO

'El Intermedio' analiza los cambios que ha hecho Mariano Rajoy que han afectado no al Gobierno, sino sólo al Partido Popular. Wyoming repasa las distintas fases por las que ha pasado el presidente del Gobierno referente a los cambios tanto en el PP como en el Ejecutivo, desde "No voy a cambiar nada", hasta "No voy a cambiar nada, salvo alguna cosa". Y es que según el presentador de 'El Intermedio', Rajoy da estos bandazos, no porque no sepa reaccionar ante el varapalo del 24M, sino porque "al menos hay dos Rajoys".