Wyoming explica la diferencia entre la consulta y lo que quiere hacer Artur Mas

LA JORNADA PARTICIPATIVA DEL PRESIDENT

Artur Mas cambia la consulta por algo parecido a una encuesta. El president de la Generalitat ha admitido por fin que la consulta no se podía celebrar. Por ello, ha anunciado que celebrará en su lugar, el mismo día 9 de noviembre, una especie de jornada participativa. Una pseudo consulta que no contará con ninguna validez legal. Para aquellos que no entiendan la diferencia, El Gran Wyoming lo explica con dos ejemplos gráficos.