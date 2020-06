Un documento firmado por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, evidenciaría que la destitución de Diego Pérez de los Cobos está relacionada con las investigaciones del 8 M.

En la nota, la Directora de la Guardia Civil propone el cese "por no informar de los desarrollos de las investigaciones de la Guardia Civil". Esta propuesta se habría enviado 15 minutos antes de que Gámez llamase al coronel para pedirle explicaciones.

"Parece bastante claro que se cesó a Pérez de los Cobos por no informar sobre la investigación del 8M pero hay un cabo suelto que no me cuadra. ¿Para qué llamó después para pedir explicaciones, si la decisión ya estaba tomada?, ¿qué necesitaba saber?. Seguro que quería saber si va a invitar a unas cañas", bromea El Gran Wyoming.

Lo que revela este documento choca con la versión que ha sostenido hasta hoy el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que decía que solo respondía a una "política razonable de reestructuración de equipos". No sólo eso, sino que el ministro negó categóricamente haberse interesado por el informe del 8 de marzo.

Esto llama la atención de Wyoming: "Vaya hemeroteca más mala, y es de hace solo una semana. Quizás haya llegado el momento de cambiar la versión de los hechos, se hace inverosímil llamar al cese reestructuración de equipos, y se complicaría la cosa si se confirma que mintió en sede parlamentaria", advierte el presentador.

Por ello, le insiste a Marlaska en que "debería dar cuanto antes explicaciones verosímiles y realistas de lo que ha pasado".

De nuevo hoy, Marlaska ha justificado que su gabinete quisiera conocer el alcance de la investigación ya que se había filtrado a la prensa. Y sigue insistiendo en que el cese se debe a una reestructuración del equipo.

"Vamos a ver, hemos conocido una información que, como mínimo, cambia sustancialmente la versión que ha mantenido hasta ahora. En fin, seguimos hechos un lío, debería esforzarse más en sus explicaciones, y si no lo consigue en el Senado, debería ir al polígrafo de Conchita", apunta Wyoming.