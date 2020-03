Pablo Iglesias plantea reformar el código ético de Podemos. El líder de la formación morada ha presentado su propuesta de candidatura para la próxima Asamblea Estatal, que tendrá lugar el 21 de marzo. En ella, Iglesias incluye importantes cambios internos.

Así, quiere modificar el tope salarial de tres sueldos mínimos mensuales en Podemos y que los cargos donen al partido un mínimo de entre un 5 o 30% (en función del número de hijos a cargo o la responsabilidad del puesto). Además, desaparecería el límite de 12 años de mandato de los dirigentes de Podemos.

Una propuesta que, según Wyoming, habrá sorprendido hasta al propio Pablo Iglesias, que en noviembre de 2015 no opinaba así. "Está bien que la política no se profesionalice, que un periodista o un juez pueda decidir dedicarse a la política 4 u 8 años y después volver a su profesión", afirmaba entonces el líder de Podemos. "No quería profesionalizarse, pero al paso que va podrá acumular trienios", añade Wyoming.

El Intermedio también recuerda las palabras de Iglesias en febrero de 2017 sobre la limitación de salario. "Se burlan de nosotros porque nos limitamos el salario a tres salarios mínimos. No puede ser que hayamos llegado aquí de una manera y de repente salgamos con unos hábitos distintos. Tenemos que estar alerta porque la seducción de la moqueta es enorme", señalaba el ahora vicepresidente de Asuntos Sociales.