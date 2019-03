Wyoming dedica 'Se va el caimán' a Esperanza Aguirre: "Despidamos como se merece a 'la marquesa antisistema'"

ANÁLISIS DE LA DIMISIÓN DE ESPERANZA AGUIRRE

Esperanza Aguirre ha dimitido como presidenta del PP de Madrid acosada por los casos de corrupción. Wyo asegura en El Intermedio que no se queda "tranquilo hasta que no dimita también como conductora y entregué su carnet al partido" y anuncia que "en ese momento dejarán de llamarla The Fast and the Rubius".