Wyoming: “Podría parecer que Pujol es un lince de las finanzas si no fuera porque no está en peligro de extinción”

EL MILAGRO DEL ENRIQUECIMIENTO DEL EXPRESIDENT

El padre de Jordi Pujol sólo le dejó en su testamento 13 millones de pesetas. La cifra que aparece en el testamento no se corresponde con los 4,14 millones de euros que los Pujol regularizaron, ni con los 600 millones de euros que la policía estima que la familia mantiene en paraísos fiscales, ni siquiera con la cantidad que el propio Pujol confesó durante su comparecencia en el Parlament. “Podría parecer que Pujol es un lince de las finanzas si no fuera porque no está en peligro de extinción. De hecho entre Ferrusola y él han repoblado media Cataluña.”, comenta Wyoming.