Wyoming: “En África necesitan nuestra ayuda. Ya no les queda ni rencor”

PACIENCIA NO SE QUEJA DE HABER SIDO ABANDONADA A SU SUERTE

La hermana Paciencia ha asegurado que no guarda "rencor" por no haber sido repatriada a España cuando tenía ébola. La enfermera de Miguel Pajares, el primer repatriado por el virus, se contagió de la enfermedad al cuidar del religioso en Liberia, y aunque pidió ser trasladada a España, su petición fue desoída. Eso sí, cuando se recuperó sola, las autoridades españolas decidieron traerla porque su sangre podía curar al segundo misionario repatriado, y aunque llegó tarde, ha sido fundamental para la cura de Teresa Romero. "En África necesitan nuestra ayuda. Ya no les queda ni rencor", cometa Wyoming.