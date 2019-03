Wyoming: “Ana Botella se irá con la cabeza bien alta. Nadie podrá decir que perdió unas elecciones”

LA ALCALDESA NO SE PRESENTARÁ A LOS COMICIOS

Ana Botella se va. La alcaldesa de Madrid ha anunciado que no se presentará a las elecciones municipales de 2015. "Para ella llega la hora de disfrutar de un descanso bien merecido", comenta Wyoming. Y es que en unos meses por fin podrá disfrutar de su afición favorita: tomarse un relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Pero este no tiene por qué ser el final de su andadura política. "Deja la alcaldía de Madrid pero una persona con su preparación puede aspirar a regir otras capitales como ’Bilbado’".