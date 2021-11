Una niña ha participado en un pleno del Ayuntamiento de Madrid mostrándose muy preocupada por los atascos en la capital. "He pensado que no debería haber tanto tráfico porque no respetan algunas personas el límite de velocidad", explica la niña, que afirma que puede que cuando "un semáforo esté en verde y alguien esté pasando y un coche que vaya rápido le haga daño".

Unas palabras que aplaude El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio: "Qué cordura que sensatez". Es más, el presentador reflexiona sobre ello: "Está claro que los entornos escolares deberían ser lugares seguros en los que los niños puedan moverse sin miedo".