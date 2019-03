Teresa Sancristóval: “Los brotes de ébola se paran pero hay que poner los medios”

La situación en África es límite. Necesitan recursos humanos, materiales y fondos para parar una epidemia global. “Si no se para tendremos un aumento de mortalidad muy alto”, asegura coordinadora de Emergencias de ‘Médicos Sin Fronteras’ Teresa Sancristóval.

El dinero recaudado va a ir “directamente a los centros de tratamiento para los pacientes de ébola, para evitar que el contagio siga sucediendo”. Los profesionales sanitarios sólo se pueden poner el traje una vez y usan “una media de 100 trajes al día”.

En el equipo, Sancristóval informa que ha habido 21 contagios. Han pasado 6.000 personas por el centro, han tenido 4.500 pacientes de los que han vivido 1.000. Esto les ha expuesto mucho. Teresa aclara que de los 21 “19 son nacionales y muchos de los contagios no se han producido en el hospital”.

La OMS asegura que si no se mejoran los medios en noviembre se podría hablar de 25.000 afectados en África. Teresa es optimista “si lo que han prometido se cumple”. En la ONG no pueden poner más camas porque no tienen más gente para atender a los pacientes. Algo que para un médico “es devastador y más que sabemos que los pacientes que no atendamos seguirán propagando la epidemia”. Sin embrago, tranquiliza porque “los brotes de ébola se paran pero hay que poner los medios”.