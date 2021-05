El Gran Wyoming arranca El Intermedio, como es tradición, desde una esquina del plató, donde realiza su habitual monólogo. Eso sí, el presentador, antes que nada, afirma que se tiene que poner serio porque se tiene que defender "de unas graves acusaciones" vertidas contra su persona.

"Parece ser que cierto sector de la derecha me acusa de forma reiterada de cobrar por no hacer nada", destaca Wyoming, que afirma que sus abogados "estudian acciones legales ante esa falacia": "No puedo consentir que se manche así mi buen nombre". Puedes ver la respuesta completa del presentador en el vídeo principal de esta noticia.

Wyoming ironiza con Abascal

"Abascal tiene razón, Ceuta se ha vuelto peligrosa por la gente que viene de fuera, concretamente por los líderes de extrema derecha que van allí buscando casito", afirma Wyoming en este vídeo de El Intermedio.