Juanma Moreno Bonilla ha intentado marcar distancias sobre la guerra interna de Génova con Isabel Díaz Ayuso: "Yo estoy muy feliz por algo que a mí me apasiona, que es trabajar por Andalucía. No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, ningún ruido que haya, nada que sea ajeno a mi tierra", ha explicado.

En este sentido, el presidente de la Junta ha asegurado que no le interesa ningún tema ajeno. Unas declaraciones que han sorprendido a El Gran Wyoming, que no ha podido evitar reírse en pleno plató: "Parecía que se había fumado un 'chiri'". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.

