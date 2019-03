“Al PP le pasa con la Iglesia lo mismo que al Gobierno Balear con Urdangarín"

WYOMING HABLA DE LA REFORMA EDUCATIVA

Wert reforma la educación. El Ministro de Educación suprime la materia de educación para la ciudadanía, implanta la religión como evaluable y vuelve a establecer una asignatura alternativa: valores culturales y sociales en primaria y valores éticos en secundaria. El matiz importante no es sólo que la Iglesia consigue imponer la religión, sino que la alternativa es evaluable. Y es que, "El PP no sabe decir que no", comenta Wyoming.