Noemí Frías: "En el momento de presentar las candidaturas, yo presenté la mía y el PP no presentó ninguna"

ALCALDESA DE ALAMEDA DEL VALLE POR SORPRESA

La alcaldesa de Alameda del Valle Noemí Frías conecta con 'El Intermedio' para explicar cómo habiendo ganado allí el PP las elecciones con mayoría absoluta, en la sesión de investidura la candidata socialista fue proclamada alcaldesa. "¿Cómo puede haber ocurrido algo así? ¿Estamos ante una abducción alienígena?", se pregunta Wyoming. Noemí Frías asegura que en la sesión de investidura, presentó su candidatura y ellos no presentaron ninguna. Piensa que lo más probable es que "no se llevaran bien entre ellos, no hablasen… problema de comunicación". Sin embargo, no piensa dar el salto a la política nacional.