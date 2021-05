El Gobierno y las comunidades han acordado el reparto para acoger a 200 menores migrantes que se encuentran en Ceuta entre las diferentes autonomías. Un reparto que ha tenido ya consecuencias políticas: Vox ha retirado su apoyo al Gobierno de Andalucía por aceptar la tutela de 13 de estos niños.

Una reacción de la extrema derecha que no pilla por sorpresa al Gran Wyoming, que apunta que el partido de extrema derecha "ha basado toda su política en los últimos meses en fomentar el odio a los menores inmigrantes". "Se les puede llamar racistas o xenófobos, pero no incoherentes", ironiza el presentador, que no obstante ve en ello "una oportunidad" para el Ejecutivo de Juanma Moreno. Puedes ver su reflexión completa en el vídeo principal de esta noticia.