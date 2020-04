El Gran Wyoming ha querido "mandar un abrazo" a las personas que han perdido algún familiar en esta crisis por el coronavirus.

Y es que estamos viviendo una época en la que la actualidad se reduce a una sola noticia en todos los informativos, la del coronavirus. Por eso, El Gran Wyoming no entiende por qué siguen durando lo mismo.

"Hay cosas extrañas que también parece que han venido a quedarse con nosotros", ha explicado Wyoming, y es que por ejemplo las mascarillas parece que serán habituales durante mucho tiempo.

"Yo solo veo cosas buenas a llevar mascarilla, porque así puedo ir por la calle tranquilamente sin que fans me asedien. Puedo ir a sitios sin que una persona emocionada me diga 'rojo de mierda, subvencionado'", ha explicado.

El presentador ha defendido que a pesar de que "no es un dios, tampoco es como nosotros": "Si me hacen cosquillas rio, si me pinchan, sangro. Y si estoy en un reservado lleno de estrellas y entra un fan y me dice 'rojo de mierda yo le digo a Bardem: 'corre, que te están llamando'", ha bromeado.

