Los nuevos brotes continúan sumando casos en España. En las últimas 24 horas se han registrado 159 nuevos positivos y tres muertes por coronavirus en el país.

De los 17 focos activos en el país, preocupan especialmente los de Aragón y Andalucía por el número de afectados, que suman el 75% del total.

Especialmente hoy ha sido noticia el repunte de casos en el centro de acogida de refugiados de la Cruz Roja en Málaga que ha pasado de tener 17 notificados a 80 contagiados. También, un nuevo brote en Lepe y otro en Lugo con ocho nuevos infectados en cada territorio.

"Es como la lotería, la cosa está muy repartida pero cuando te toca, lo único que se tapa es el agujero de la nariz con el palito del PCR", recuerda El Gran Wyoming.

No obstante, estos brotes se están controlando. De hecho, la OMS ha felicitado a España por controlar rápidamente los brotes peligrosos de COVI-19 en las últimas semanas. A esta buena noticia, Wyoming añade más información: "Esperemos que no se entere del pequeño percance que hemos tenido hoy".

Y es que el paciente cero del brote de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, se ha fugado y está en busca y captura. "¿Spain is different o no es different?", bromea el presentad, que ha explicado que aunque la policía ha hecho un retrato robot del sospechoso, lleva mascarilla.

El surrealista truco de Turkmenistán para evitar contagios

Además, El Gran Wyoming destaca en El Intermedio que Turkmenistán es uno de los pocos países del mundo sin coronavirus aunque, incluso, ha prohibido el uso de mascarillas. Este es el motivo por el que se ha convertido en uno de los pocos países sin la enfermedad.

El "duelo" entre políticas sobre las cifras de fallecidos en España

En otro programa, el presentador analiza cómo se ha desarrollado en el Congreso de los Diputado el nuevo duelo entre la "pimpinela socialista" y la marquesa de Casa Fuerte sobre la cuenta de fallecidos por coronavirus.