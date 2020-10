El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón,pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por "fingir" en el caso Dina. Un caso que aparentemente parecía cerrado cuando hace poco menos de un mes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió devolver a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la pieza que investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham.

A El Gran Wyoming toda esta información le parece un poco liosa. "Pide investigar a Iglesias por un caso que estaba cerrado y ya no sería perjudicado sino investigado... No lo he entendido, ¿podrías explicarlo de forma más sencilla?", le pide el presentador a Sandra Sabatés.

Así, Sandra hace el resumen del caso Dina en un par de minutos:

"En noviembre de 2015, Bousselham denuncia el robo de su móvil en un centro comercial. En enero de 2016, un editor de 'Interviú' le dio a Pablo Iglesias una copia de la tarjeta de ese teléfono que decidió retener para proteger a Dina.

En julio de 2016, 'ok diario' publica conversaciones de Telegram contenidas en esa tarjeta, supuestamente habría llegado a hacerse con ese material a través del comisario Villarejo. Dina pidió que se investigase la publicación de esas capturas.

En enero de 2017, Iglesias devuelve a Dina la tarjeta de memoria pero su exasesora no pudo acceder al contenido al estar dañada. En noviembre de 2017 Villarejo es detenido y en el registro se le encuentran copias del contenido de la tarjeta.

Pablo Iglesias entonces se persona como perjudicado en la causa que investiga el caso en la Audiencia Nacional al considerar que forma una operación de la policía patriótica para destruir a Podemos.

Después, el juez García Castellón retiró esa condición a Iglesias, pero la Sala de lo Penal de la AN le devolvió la condición dejando este caso aparentemente cerrado".

"Me he perdido hace media hora, ¿cómo voy a ser capaz de entenderlo?", le espeta Wyoming a la presentadora.

Y esta añade que el último giro que ha dado el caso es que el juez ha pedido al Supremo se investigue a Iglesias, lo que ha llevado al PP a pedir en tromba la dimisión del vicepresidente. Especialmente reseñable ha sido la reacción del portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida, al conocer en directo la noticia.

"¿Cómo, le han pedido la condición de investigado? Bueno pues... No hay nada más que decir que le pido que aplique el código ético y dimita. ¿No? tiene un código ético, pues que dimita", decía Almeida ante la prensa.

Esta reacción si gusta un poco más a Wyoming que termina diciendo a Sabatés que va a pedir que la sustituyan por Almeida, que "habla mucho más claro": "Eso es hablar claro en un lenguaje inteligible: 'Pablo Iglesias dimisión'".

Otros momentos destacados

En otro programa de El Intermedio se analizó la lluvia de dardos entre Pablo Iglesias y Teodoro García Egea en el Congreso. "¿Le importaría vocalizar más?", le decía uno a otro.

"Señor Iglesias, hay que salir más que España es muy diversa en los acentos", respondió Teodoro García Egea al vicepresidente del Gobierno.