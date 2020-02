María José Carrasco murió en abril de 2019. Fue Ángel Hernández quien la ayudó a hacerlo tras años de sufrimiento, asegura que los cuidados paliativos no fueron suficientes para ella. Su emoción al ver en el Congreso la ley por la que tanto sufrió su mujer es evidente.

Después de que el Congreso haya admitido a trámite la proposición de ley de la eutanasia, Ángel Hernández habla en el plató de El Intermedio sobre cómo se siente. Afirma que Pablo Echenique le ha conmovido durante su intervención en el debate "por su situación y el cariño con el que lo ha hecho": "Me ha recordado, porque ha dicho una frase que creo que dije yo en algún momento".

Preguntado sobre lo que más le ha dolido de las palabras que ha escuchado en el hemiciclo, el hombre lo tiene claro: las declaraciones de los partidos de la derecha. "Lo que ha hecho la derecha es terrible, no ha hecho más que mentir, no tenían argumentos, solo decían mentiras, mentiras y mentiras", destaca Hernández.

Sobre las polémicas palabras del portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, Ángel Hernández pregunta irónicamente "quién se cree lo que ha dicho el PP". "Me han indignado, yo he conocido el horror de una persona torturada por su enfermedad, así que me ha dolido mucho", sentencia.

Hernández defiende que la ley de la eutanasia "es un derecho libre si lo quieres coger y lo necesitas". Además, el hombre defiende que para conseguir aplicar dicha ley "tienes que reunir una serie de condicionantes": "Tienes que tener un problema muy especial para que los médicos acepten ayudarte a morir, por eso, estará regulado".

Otros momentos destacados

Los partidos políticos han mostrado en el hemiciclo sus posturas respecto a la propuesta de ley de eutanasia, provocando un tenso debate en el Congreso. Uno de los discursos más sonados ha sido el de Carcedo. Este es el vídeo del momento:

De aprobar la propuesta, España sería el sexto país del mundo que despenaliza la eutanasia, y el cuatro de Europa. Unos datos que ha celebrado El Gran Wyoming: "Debemos estar orgullosos de ser uno de los países pioneros en establecer el derecho a morir dignamente".

Ángel Hernández también ha explicado en El Intermedio su orgullo por servir para poner en debate la despenalización de la eutanasia: se encontró "un vaso lleno de dolor y sufrimiento" cuando se topó con la realidad de las personas que pedían a gritos la eutanasia. Entonces, hizo algo que permitió que su legado cambiara la historia: "Lo agité con mucha vehemencia y eso hizo que salpicara a todo el mundo y transcendiera fronteras".