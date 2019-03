“El barco no se ha hundido pero los que estamos dentro sí”

WYOMING COMENTA LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE

En el debate del estado de la nación, el discurso del presidente del Gobierno se ha centrado en la situación económica y la lucha contra el desempleo. Según Mariano Rajoy: "El barco no se ha hundido”. "Si no se ha hundido, no ha sido gracias a Rajoy. Mientras todo el mundo se bajaba el sueldo, él se lo subía un 27%", comenta Wyoming.