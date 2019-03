Íñigo Errejón: "Estamos en condiciones históricas que hay que aprovechar"

PODEMOS OPTA POR EL CAMBIO

El secretario de política y número dos de Podemos, Íñigo Errejón, visita 'El Intermedio' y explica en qué ha cambiado el 24M las relaciones entre los partidos, en concreto entre PSOE y Podemos. Errejón también comenta la confluencia que finalmente no se va a producir de cara a las generales con IU y las declaraciones de Pablo Iglesias en las que aseguraba que no quiere "cenizos políticos que en 25 años han sido incapaces de hacer nada". Y es que Podemos cree que hay gente que está "muy cómoda" con las ideas que defienden que no sirven para "cambiar las cosas". Ellos salen a ganar y creen que están "en condiciones históricas que hay que aprovechar".