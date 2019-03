Guillermo Zapata: "Hay que intentar empezar otro modelo de política y asumir que no todo es una gran pelea entre bandos"

CREE QUE EL MENSAJE POLÍTICO QUE SE HA MANDADO NO ES EL ADECUADO

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata visita 'El Intermedio' para explicar por qué, tras el revuelo causado por sus comentarios en Twitter, sus tuits no le permiten ocupar el departamento de Cultura, pero sí le permiten mantener su acta de concejal. Zapata asegura que lo que ha hecho "afecta a cuestiones que pueden tener que ver con la Cultura" y por ello le propuso a Carmena dejar el área y seguir trabajando de concejal en un distrito. Asegura que no tiene "una resistencia" a marcharse y que el mensaje que toca mandar es que "hay que intentar empezar otro modelo de política" donde no "todo sea pelea y una gran vociferación entre bandos".