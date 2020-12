El Gran Wyoming recuerda que faltan tan solo dos semanas para Nochebuena, un momento muy importante para todos, sobre todo para el rey Felipe VI. Y es que "si habitualmente el discurso del rey se presta a todo tipo de análisis e interpretaciones, este año evidentemente más", destaca Wyoming, que afirma que, tras todo lo vivido, el rey "tendrá difícil hacer un discurso creíble".

Por eso, el presentador de El Intermedio quiere darle un cursillo al rey Felipe VI para "que sepa qué no decir en un discurso de Nochebuena". "Me sé de memoria todos los discursos del rey emérito y nos regaló los oídos cada 24 de diciembre con una serie de frases que han envejecido regular", afirma Wyoming, que explica, cómo no imitar a su padre y "no sobreactuar o venirse demasiado arriba" como hizo él.

Entrevista a Carlos Cruzado, técnico de Hacienda

Son muchas las dudas que surgen tras la regularización fiscal del rey emérito: ¿qué supone?, ¿cuánto dinero dejo de declarar?, ¿es un punto final a la investigación? Andrea Ropero ha resuelto todas las dudas con el experto Carlos Cruzado en El Intermedio.