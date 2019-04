El mensaje de despedida de Wyoming a Esperanza Aguirre: "El Intermedio no será lo mismo sin ti"

AGUIRRE DIMITE TRAS ESTALLAR EL CASO LEZO

El Intermedio analiza la dimisión de Esperanza Aguirre y Wyoming la ha despedido al ritmo de 'Se fue' de Laura Pausini: "Adiós Esperanza, te echaré de menos, aunque no sé si creerte, te has ido y has vuelto tantas veces que pareces la Belén Esteban de la política madrileña".