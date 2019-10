La oposición más férrea de la exhiumación de Franco es la del prior del Valle de los Caídos, al que el propio Tribunal Supremo ha tenido que recordar su obligación de cumplir la ley.

Cómo las sentencias del Tribunal Supremo son textos muy farragosos, Wyoming ha pensado que igual el prior no lo ha entendido, así que ha decidido explicárselo con un lenguaje universal: la música.

"Tranquilos, no voy a cantar yo, lo hará por mí alguien mucho mejor: Elsa, la princesa de Frozen", ha avanzado Wyoming, que no ha dudado en poner en marcha su 'hit': "Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder".