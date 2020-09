The very best of El Intermedio

El día que Francisco Serrano dejó en evidencia su lado más retrógrado: "Se sobreprotege a la mujer, no por ser víctima de maltrato, sino por ser mujer"

El Intermedio recuerda en este vídeo alguna de las afirmaciones que hizo como juez el exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano. "Cuando se siente atacado le basta con decir 'Ni machismo ni feminismo, igualdad'", señala Wyoming.