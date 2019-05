Wyoming analiza los resultados de Vox: "La ultraderecha ha venido para quedarse. Ya están aquí"

El Intermedio analiza los resultados de Vox tras las elecciones generales. El gran Wyoming confiesa que "con resaca electoral" no está "preparado" para hacerlo, bueno "sin resaca tampoco". El partido de extrema derecha ha conseguido 24 escaños, y Santiago Abascal lo celebró por todo lo alto.

"Amiguitos, la ultraderecha ha venido para quedarse. Es lo que estáis pensando: ¡ya están aquí!", alerta Wyoming. Que también tiene una "buena noticia" que dar: "Cada vez nos parecemos más a Europa. Puede que no podamos competir en educación o empleo, pero ya tememos un partido de ultraderecha en nuestras instituciones".

Wyoming se atreve incluso a darles un consejo al partido de extrema derecha: "Que haya agujeros de bala en el techo no significa que podáis llevaros la pistola, que nos conocemos". Eso sí, el presentador no cree que puedan hacer mucho: "No le quiero aguar la fiesta pero con 24 diputados lo más útil que pueden hacer en el Congreso es montar una pachanga de fútbol. El problema es que todos querrán jugar de extremo derecho".

