España es el tercer país de Europa con mayor porcentaje de trabajadores pobres. Así lo ha advertido la Organización Nacional del Trabajo: casi dos millones y medio de personas, el 13% del total de asalariados, no gana el dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas a pesar de contar con un trabajo normal. Sólo Rumanía y Grecia superan a España.

Por eso, El Intermedio ha querido contar con el testimonio de Joaquín Nieto, uno de los autores del estudio y el director de la ONT. "Para una persona que sale de casa cada mañana para ir a dos trabajos, no lograr salir de la pobreza es una situación muy frustrante", ha explicado.

"La gente se gana la vida trabando, es lo que permite socializar, tener un proyecto personal. La gente que no sale de la pobreza trabajando le es más difícil socializar y tener un proyecto de vida. Es un asunto muy serio", ha sentenciado Nieto.

Desde la ONT consideran que este elevado nivel de pobreza laboral responde a dos causas: los bajos salarios y los trabajos a tiempo parcial. En total más de tres millones de trabajadores tienen este tipo de contrato, y el 60% de ellos de manera "forzosa", es decir, preferirían tener uno a tiempo completo.

Además, la temporalidad afecta especialmente a las mujeres, quienes ocupan dos tercios de los contratos temporales, un asunto en el que ha incidido Joaquín Nieto: "Ese fenómeno empieza con los cuidados no remunerados, realizados sobre todo por las mujeres. Parece que las mujeres se tuvieran que quedar en casa para hacer esos trabajos. Dos tercios de ellos son realizados por las mujeres".

Como solución, Nieto plantea que "o bien la recuperación económica va acompañada de medidas para la recuperación social" o esta última "se queda estancada": "Para mejorar la pobreza hay que mejorar el salario mínimo, los salarios de convenio y la protección social".

"Cuanto mayor sea la recuperación social, mayor será la fortaleza contra estos nubarrones que vienen desde el exterior", ha zanjado el director de la ONT.

Otros momentos destacados

Una de esas mujeres es Juani Peñafiel, a la que El Intermedio ha tenido el placer de entrevistar: "Con mi salario, si no fuese por la ayuda que tengo de mi pareja, no podría vivir. Con 700 euros no se puede ahorrar, no se puede ir a un banco a pedir una hipoteca, porque no te lo van a dar".